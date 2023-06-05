الضمان للعاملين في المهن الخطرة: تحققوا من انطباق الشروط قبل الاستقالة

الوكيل الاخباري -

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دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة واستكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر إلى ضرورة مراجعة فرع الضمان التابعة له جهة عملهم وتزويده بالمسمى والوصف الوظيفي حتى يتحقق الفرع من صحة شمولهم في نظام المهن الخطرة بالشكل الصحيح والاطلاع على فترات اشتراكهم بها، وذلك قبل لجوئهم إلى تقديم طلب الاستقالة من العمل للتقدم بطلب تخصيص الراتب التقاعدي.وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل بعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة، مؤكدةً إنه بإمكان الراغبين بالاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها زيارة موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والدخول لزاوية التشريعات.وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل (216) اشتراكاً للذكر و(180) اشتراكاً بالنسبة للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.يُشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".