حقيقة فرض غرامات على التقاعد المبكر

الوكيل الإخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، أي توجه لفرض غرامات على التقاعد المبكر.



وبين القضاة، في بيان صحفي، أنه قد تحدث بعض التعديلات على التقاعد المبكر، ولكن بعد إجراء كل الدراسات الإكتوارية الشاملة.



وأكد أن التعديلات لن تشمل فرض أي غرامات على التقاعد المبكر، الذي وجد لمصلحة المؤمن عليه في حالات خاصة.

اضافة اعلان



وقال إن الحكومة أعادت معدل قانون الضمان الاجتماعي 2022 لإجراء الدراسات اللازمة، واقتصرت التعديلات على 16 مادة فقط .

وأشار القضاة إلى أن هنالك آثار مالية كبير قد تترتب على التقاعد المبكر، تحديدا أن 49% من المتقاعدين هم من فئة التقاعد المبكر .



وبين أن الهدف من التعديلات هو ديمومة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه بأمان لغاية عام 2060.

