غرامات مالية كبيرة بحق متقاعدي الضمان عند ارتكاب هذه المخالفة

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق باسم المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي أنس القضاة إن متقاعدي الضمان الذين يعملون بعد تقاعدهم خفية عن الضمان يترتب عليهم أمورا قانونية كثيرة ومخالفات كبيرة.وأضاف القضاة أن المتقاعد الذي يتم ضبطه في عمل آخر ويتقاضى راتبا تقاعديا من الضمان يدفع غرامة مالية كبيرة.وتابع: يدفع المخالف فائدة قانونية سنويا نسبتها 9٪ ويتم استرداد جميع الرواتب التقاعدية التي استلمها، كما يتعرض صاحب العمل لعقوبات مالية،وأشار إلى أن التقاعد المبكر يؤثر على قيمة الراتب التقاعدي للمشترك، كما يؤثر على الوضع المالي للضمان، مشيرا أن المتقاعد يسترد قيمة الاشتراكات التي دفعها في أول 3 سنوات بعد التقاعد.