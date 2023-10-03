الضمان: ملتزمون بتوجيهات الملك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

الوكيل الإخباري -

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أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة بأن المؤسسة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإن إطلاق جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة قد جاء بعد عدة شهور من مشاركة جلالته في القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 16/2/2022 بحضور العديد من قادة دول العالم.وأكد الطراونة على أن نجاح هذه الجائزة في القطاعين العام والخاص جاء نتيجة الجهود المتميزة للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأضاف بأنه لا يمكن لأي مؤسسة في القطاع العام أو الخاص أن تدعي التميز في الخدمة للمواطنين دون تهيئة الظروف المناسبة لخدمة ذوي الإعاقة والذين يشكلون حوالي 14% من المجتمع، وهذه الفئة محط اهتمامنا ونعمل على استدامة سهولة وصولهم للخدمات التي تقدمها المؤسسة، مضيفاً بأن توجيهات جلالة الملك بتعزيز الاندماج وحديثه الواضح بأنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقي من دون تنمية شاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شكّل نبراسا لنا على ترجمة هذه التوجيهات الملكية وتطوير مبانينا لتسهيل وصول هذه الفئة لها للحصول على الخدمات.وجاء ذلك خلال تكريم مؤسسة الضمان الاجتماعي في الحفل الذي نظمه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحصدت فروع المؤسسة سبعة مراكز متقدمة بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقها المجلس لعام 2023 والتي تقدم لها (86) مبنى تابع لمؤسسات ودوائر حكومية ومؤسسات قطاع خاص وتطوعي، حيث فازت مباني فرعي المؤسسة في معان ومأدبا بالجائزة عن الفئة الذهبية، وكذلك فازت مباني فروع المؤسسة في جنوب عمان والزرقاء والعقبة والسلط بالجائزة عن الفئة الفضية، وفاز مبنى فرع المؤسسة بالمفرق بالجائزة عن الفئة البرونزية.