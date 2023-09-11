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الإثنين، 11-09-2023 11:46 ص

الضمان تدعو المنشآت إلى الاستفادة من برنامج استدامة ++

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت الاقتصادية التي تُشغل (10) عاملين فأقل، إلى التسجيل ببرنامج "استدامة ++"، الذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص، ويقدم حوافز شمول لهم، ويدعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، ويسهم بتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة، والذي يمكن التسجيل فيه عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، من خلال الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo).

وبينت المؤسسة، أن البرنامج يمتد لفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، ولا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد تاريخ 1/6/2022، بغض النظر عن جنسيتهم، بشرط أن لا يزيد أجر المؤمن عليه المستفيد من البرنامج عن (500) دينار، وأن لا يكون قد استفاد من برنامج التشغيل الوطني أو برنامج حافز، وأن لا يكون لديه تداخل بالشمول مع منشأة أخرى، كما يشترط لاستفادة الحيازات الزراعية من البرنامج شمول العاملين لديها بشكل كلي بأحكام القانون.

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وأكدت المؤسسة، أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً من خلال طريقتين، الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت، أما الثانية فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تُصرف على 4 دفعات، وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة، خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

 




 

 


 

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