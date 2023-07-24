الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

11.7 مليون دينار دفعها أردنيون عبر أي فواتيركم خلال 3 أشهر

وفاة شاب داخل مسبح في اربد

152 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

بيان من ديوان الخدمة بشأن الوصف الوظيفي لجميع الموظفين

شاهد كيف حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة بوادي عبدون - فيديو

أكثر من 36 ألف مركبة استوردها الأردن في 6 أشهر

الضمان : هذه شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي

وفاة شاب أردني غرقاً في السعودية

بشرى سارّة من التربية لطلبة التوجيهي

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2.6% - 4.7% عالميا

الإثنين، 24-07-2023 12:32 م

الضمان : هذه شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي

uuu


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (224) راتب اعتلال عجز كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الطبيعي كما في 30/6/2023 إلى (26994) راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم.

وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الجزئي أو الكلي الطبيعي الدائم هي انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.

وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، أما موظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720231171317641118140

11.7 مليون دينار دفعها أردنيون عبر أي فواتيركم خلال 3 أشهر

الدفاع المدني

وفاة شاب داخل مسبح في اربد

361593298_587921663515072_6828463785113046931_n

152 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

1690192434442

بيان من ديوان الخدمة بشأن الوصف الوظيفي لجميع الموظفين

yyy

شاهد كيف حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة بوادي عبدون - فيديو

253

أكثر من 36 ألف مركبة استوردها الأردن في 6 أشهر

أخبار متعلقة
72023201132467887098

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك غداً الاثنين ولا تأجيل على أقساط السلف

446398_0

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمستحقين

1626447040231

اختتام دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي

7202315113943351790243

بيان هام من الضمان الاجتماعي للمغتربين الأردنيين وربات المنازل بشأن الرواتب التقاعدية

0L5A8947

الضمان: 9200 راتبا تقاعديا خصصت لغير الأردنيين

720232134444103517272

الضمان الاجتماعي : فوائد مالية على هؤلاء