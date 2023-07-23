تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك غداً الاثنين ولا تأجيل على أقساط السلف

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، أنه سيتم تحويل رواتب متقاعدي الضمان صباح يوم غدٍ الاثنين للبنوك.وبيّن القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أن صرف الرواتب سيتم كمعتاد، وبامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من بنوكهم المعتمدة او من خلال الصرافات الالية.وأشار إلى أنه لا يوجد أي قرار حيال تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية للمتقاعدين عن شهر تموز الحالي.يذكر أن المؤسسة قررت أن تكون الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين 4.7 دينار، وتم صرفها منذ نهاية شهر ايار الماضي.