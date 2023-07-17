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الإثنين، 17-07-2023 02:01 م

بيان هام من الضمان الاجتماعي للمغتربين الأردنيين وربات المنازل بشأن الرواتب التقاعدية

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً إلى أن عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً بلغ نحو (93) ألف مشترك.

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وأكّدت المؤسسة بأن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، حيث مكّن الاشتراك الاختياري (56) ألف أردنياً وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي.


وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح للأردنيين سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، وكذلك متاح للمؤمن عليهم الذين كان لهم فترات مشمولة سابقاً بالضمان وتم إيقاف الاقتطاع عنهم ويرغبوا باستكمال الشمول بصفة اختيارية، وأيضاً للمؤمن عليه الذي أكمل أو تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى وسن (60) سنة بالنسبة للذكر ولم يكملوا عدد الاشتراكات المطلوبة منهم فيتاح لهم الاستمرار بالاشتراك بعد هذا السن لغايات الحصول على الراتب التقاعدي.


وأضافت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان متاح بشكل إلكتروني من أي مكان في العالم من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، باختيار خدمات الاشتراك الاختياري ومن ثم الضغط على طلب الاشتراك وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب، مؤكدةً أن عملية تسديد الاشتراكات متاحة أيضاً إلكترونياً.


وبيّنت المؤسسة أن خدمات الاشتراك الاختياري متوفّرة حالياً على تطبيق سند والتي تتمثل في (البيانات الأساسية للمنتسبين اختيارياً، طلب انتساب اختياري، طلب إيقاف انتساب اختياري، طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمنتسبين اختيارياً، كشف حساب للمنتسبين اختيارياً، الدفعات للمنتسبين اختيارياً، تسديد اشتراكات الانتساب الاختياري).


وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليه يُعدّ مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، مبينة أن نسبة الاشتراك التي يؤديها المؤمن عليه المشترك اختيارياً هي (17.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع عن بدل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المغتربين وربات المنازل للتواصل معها لأي استفسار أو للسؤال عن حقهم بالضمان عبر خدمة الدردشة التفاعلية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo، أو عبر بريدها الرسمي [email protected] أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080) للاستعلام حول أي استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري.

 




 

 


 

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