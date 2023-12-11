الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

الدويري يتحدى جيش الاحتلال ان يقوم بهذا الامر .. !

إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس

الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس

مصفاة البترول ترفع مخزونها من الغاز إلى السعة القصوى

فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

القسام : نخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر في جباليا -صور

الضمان يطلب كشوفات عمال المياومة في مياه اليرموك

تايمز أوف إسرائيل: ما خيارات القضاء على قيادات حماس؟

جيش الاحتلال يكشف سبب مقتل 5 من جنوده دفعة واحدة في خان يونس اليوم

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 03:12 م

الضمان يطلب كشوفات عمال المياومة في مياه اليرموك

12202310103434333925860


الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمَّال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وارسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.

وأكدت المؤسسة بأن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwrrr

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

1702297639482

وفد يمني يطلع على تجربة البريد الأردني بمجال توزيع المعونة الوطنية

M63A2297

مصفاة البترول ترفع مخزونها من الغاز إلى السعة القصوى

pu2Q0GlJqFeJfy35Wb5nIMQzBJId8OrdLZxTqPCv

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

ASEZA_Building

بدء فعاليات المؤتمر الوطني للاقتصاد الأزرق في العقبة

WhatsApp Image 2023-12-11 at 1.11.55 PM

صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ورفضاً للعدوان

أخبار متعلقة
Copy_of_Copy_of_بوست_13-9_(29)

اغلاق شارع وسط مدينة إربد أثناء عمليات فتح خطوط الصرف الصحي

10202331135722196968101

تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الى البنوك غداً الخميس

2202312154030502435339

مياه اليرموك ترفع مستوى الجاهزية لكامل كوادرها