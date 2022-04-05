الضمان يوضح حول قرار تأجيل أقساط السلف.. لا فوائد أو عمولات

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تفاصيل قرار تأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي.

اضافة اعلان



وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد الوكيل الإخباري" إنه لن يترتب على التأجيل أي فوائد او عمولات، وسيتم خصم الاقتطاع نهاية شهر أيار كما هو معتاد.



وأضافت أن قرار التأجيل جاء للتسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية، قائلة إنه سوف يستفيد من قرار التأجيل أكثر من 65 ألف متقاعداً.

وأطلقت المؤسسة قبيل شهر رمضان المبارك برنامج " تقسيط" الذي وفر قسائم شرائية تموينية للمتقاعدين بسقف وصل إلى 200 دينار.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة