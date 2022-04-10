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الأحد، 10-04-2022 11:02 ص

الطاقة : أكثر من 3 مليون دينار ذمم كهرباء متراكمة على المشتركين

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن قيمة الذمم المتراكمة على المشتركين المنزليين حتى نهاية العام 2020 بلغ نحو 307 ملايين دينار.

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وقال الخرابشة، رداً على سؤال وجهه النائب رائد الظهراوي، إن عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل المستهلكين يؤثر على السيولة المالية في القطاع، مما يزيد من عبء كلف خدمة الدين.

وحول قطع الكهرباء مع تراكم الفواتير و الذمم المستحقة، بين أن شركات توزيع الكهرباء تتعاون مع المواطنين وتقوم بتقسيط فواتير الكهرباء على المشتركين الذين تراكمت عليهم الذمم، شريطة الالتزام ببرنامج زمني لسداد الذمم .

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