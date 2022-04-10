الطاقة : أكثر من 3 مليون دينار ذمم كهرباء متراكمة على المشتركين

الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن قيمة الذمم المتراكمة على المشتركين المنزليين حتى نهاية العام 2020 بلغ نحو 307 ملايين دينار.

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