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الإثنين، 10-01-2022 01:35 م

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

بنزين1


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في كانون الأول الماضي وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

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وبحسب البيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 776.8 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الأول والذي بلغ 725.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.1 بالمئة، كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 798.1 دولار للطن مقابل 748.2 دولار المسجل في كانون الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.7 بالمئة. وارتفع سعر الديزل من 638.3 دولار للطن إلى 692.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.5 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 665.2 دولار للطن الى 720.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.3 بالمئة، في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 409.8 دولار للطن إلى 438.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة.


وفي المقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل الشهر الماضي والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7 بالمئة.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعراً بلغ 81.2 دولار للبرميل مقابل 73.9 دولار المسجل في كانون الاول الماضي.


 




 

 


 

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