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الإثنين، 22-02-2021 10:03 ص

منها العودة للحظر الشامل الجمعة

سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - على ضوء معلومات بشأن توافق بين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، بتقديم توصيات الى الحكومة بالعودة إلى الحظر الشامل الجمعة وكذلك تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي، فإنه بات من المؤكد أن يتم دراسة الخيارات الصعبة ، من أجل اتخاذ قرارات عاجلة ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن، في المملكة .

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وفي وقت سابق ، أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية ، أن الارتفاع في حالات كورونا بالاردن يستدعي اتخاذ قرارات جديدة للحد من انتشار الوباء، ما يعني أن الأمر بحاجة إلى قرار عاجل خلال أيام.

 

"سيناريوهات" عدة ، على طاولة الحكومة حاليا ، وجميع المقترحات - وإن كانت صعبة- واردة ، نتيجة لارتفاع ملموس بأعداد الإصابات ، ونسبة الفحوصات الإيجابية ، حيث بات الوضع "مقلقا"،خاصة عقب تخفيف القيود ، كعودة الطلبة إلى المدارس ، وإعادة فتح عدد من القطاعات ، عدا عن إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي.

 

الحكومة ، تدرس العديد من "الخيارات" ، التي لا يرغبها الأردنيون، إلا أنّ المصلحة العامة ، هي العنوان الرئيسي في المرحلة الحالية ، خاصة بعد أن سجّلت المملكة أمس(3917) إصابة بالفيروس ، ما أثار الاستياء الشعبي والحكومي ، أمام تراخي واضح للعديد من المواطنين والمنشآت ، بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي.

 

 

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