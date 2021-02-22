سيناريوهات صعبة أمام الحكومة بعد تفاقم الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - على ضوء معلومات بشأن توافق بين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، بتقديم توصيات الى الحكومة بالعودة إلى الحظر الشامل الجمعة وكذلك تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي، فإنه بات من المؤكد أن يتم دراسة الخيارات الصعبة ، من أجل اتخاذ قرارات عاجلة ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن، في المملكة .
وفي وقت سابق ، أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية ، أن الارتفاع في حالات كورونا بالاردن يستدعي اتخاذ قرارات جديدة للحد من انتشار الوباء، ما يعني أن الأمر بحاجة إلى قرار عاجل خلال أيام.
"سيناريوهات" عدة ، على طاولة الحكومة حاليا ، وجميع المقترحات - وإن كانت صعبة- واردة ، نتيجة لارتفاع ملموس بأعداد الإصابات ، ونسبة الفحوصات الإيجابية ، حيث بات الوضع "مقلقا"،خاصة عقب تخفيف القيود ، كعودة الطلبة إلى المدارس ، وإعادة فتح عدد من القطاعات ، عدا عن إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي.
الحكومة ، تدرس العديد من "الخيارات" ، التي لا يرغبها الأردنيون، إلا أنّ المصلحة العامة ، هي العنوان الرئيسي في المرحلة الحالية ، خاصة بعد أن سجّلت المملكة أمس(3917) إصابة بالفيروس ، ما أثار الاستياء الشعبي والحكومي ، أمام تراخي واضح للعديد من المواطنين والمنشآت ، بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة