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الإثنين، 07-03-2022 10:38 ص

الطاقة: انارة البلديات بوحدات " ليد " يوفر 20 مليون دينار سنوياً

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الوكيل الإخباري- قال مدير الكهرباء و فلس الريف في وزارة الطاقة المهندس زيادة السعايدة اليوم الاثنين إن مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في بلديات المملكة باخرى موفرة للطاقة ( ليد) يحقق للبلديات وفرا مقداره نحو 20 مليون دينار سنويا.

وبين السعايدة أن فلس الريف يسهم بمبلغ 5 ملايين دينار، تصرف على مدى 7 سنوات، فيما تسدد البلديات باقي قيمة المشروع الذي يشمل استبدال 410 آلاف وحدة انارة بقدرات مختلفة تتناسب مع مختلف الشوارع بالبلديات.

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وقدر قيمة الوفر المتوقع على فاتورة الاستهلاك الشهرية والصيانة بعد تركيب الوحدات الموفرة للطاقة بمبلغ 20 مليون دينار سنويا" مؤكدا أن قيمة الوفر المالي ستنعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار إلى أن وحدات الانارة الجديدة تحقق اقصى فائدة من الاضاءة وبأقل التكاليف، وسيتم انتاجها محليا من خلال شركات ومصانع اردنية ما يخفف الأعباء المادية على البلديات ويخفض قيمة فاتورة الاستهلاك السنوية الحالية لهذه البلديات والتي تبلغ حوالي (27) مليون دينار.

وأوضح السعايدة ان وحدات الانارة التي سيتم تركيبها تتمتع بمواصفات فنية عالية ومطابقة للمواصفات القياسية الدولية والمختبرات العالمية المعتمدة دولياً، وهي وحدات ذكية تحتوي على حساسات مختلفة ويمكن الاستفادة منها لاحقاً لأي غرض تكنولوجي وتزويدها بـ "  Wi Fi " لتشغيل او اطفاء او خفض انارتها حسب الحاجة.


ووفق السعايدة تشتمل وحدات الانارة الموفرة للطاقة على لمبات الليد والهيكل الخارجي للمبة والمرابط والكوابل- (رأس كامل)، لافتا الى ان الوحدات التقليدية المستبدلة سيتم تجميعها في مستودعات خاصة ليتم العمل على إتلافها من خلال لجنة يتم تشكيلها من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


وعن مدة تنفيذ المشروع قال، إنها 9 سنوات (سنتان لتنفيذ المشروع وسبع سنوات فترة صيانته).

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