تنظيم قطاع الطاقة: الأول من نيسان موعد تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاحد، بتنفيذ حملة بتوزيع منشور سيتم تعميمه على جميع الاشتراكات المنزلية ويعرض تفاصيل التعرفة الكهربائية المدعومة.

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وبحسب المنشور يبدأ تطبيق التعرفة الكهربائيــة المدعومة إيقـاف العمل بالتعرفة المـاليـة في الأول من نيسان المقبل مهيبة بالراغبين الاستفادة من هذا الدعم، التسجيل علىkahraba.gov.jo.



وحدد منشور الهيئة الهدف من خطة تنظيم التعرفة الكهربائية بتوجيه الدعم للمشتركين الأردنيين المنزليين وتخفيض كلفة الكهرباء على عدد من القطاعات الاقتصادية لتخفيف كلفها التشغيلية بما يعزز تنافسيتها والتوسع في فرص العمل.



واستعرضت الهيئة من خلال المنشور أنواع الدعم على التعرفة الكهربائية وتشمل دعما ثابتا يخصم مباشرة من الفاتورة الشهرية مقداره (5ر2) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (51-200) ك.و.س شهريا، وخصم مباشر من الفاتورة الشهرية مقداره (0ر2) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتيرهم الشهرية.



ويحصل المشتركون بالتعرفة المدعومة على دعم بحسب شريحة الاستهلاك:ويشمل تخفيض عدد الشرائح لتصبح 3 شرائح بدلا من 7 شرائح على النحو التالي:1-300 ك.و.س / شهر وبسعر 5 قروش للكيلو واط ومن301 - 600 ك.و.س / شهر بسعر 10 قروش للكيلو واط وأكثر من 600 ك.و.س / شهر بسعر 20 قرشاً للكيلو واط الواحد.



ووفق المنشور فإن الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي هم جميع العائلات الأردنية و لاشتراك واحد، يتاح للعائلة اختياره. الا انه تم اتاحة امكانية دعم أكثر من عداد لأفراد الأسرة العاملين أو الدارسين بمحافظة أخرى، ضمن شروط خاصة.



كما يشمل الدعم الأردنيّة التي تحمل دفتر عائلة باسمها وأرباب الأسر من حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة في الأردن.بالاضافة الى اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (خدمات العقار مثل إضاءة درج العمارة وتشغيل المصعد)، الا ان هذه العدادات لا تحصل على الدعم الثابت.



كما تم شمول مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة بقدرة 6ر3 كيلوواط أو أقل بالدعم.



واكد منشور الهيئة بأنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 ديناراً أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س، وقد تنخفض قليلاً.



ووفق المنشور، لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، مؤكدا أن بالإمكان التسجيل عبر الموقع الالكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة مباشرة دون إرفاق سند ملكية أو عقد إيجار.

وبحسب المنشور يمكن للمستفيد تقديم شكوى أو اعتراض من خلال الموقع الالكتروني، مؤكدا أن الاستفادة من التعرفة المدعومة، يحتاج فاتورة كهرباء للعداد الذي يرغب المستفيد بشموله بالدعم أثناء التسجيل، إضافة إلى بياناتك الشخصية.



وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل وسيتم إيقاف العمل بالتعرفة الحالية اعتبارا من هذا التاريخ.







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