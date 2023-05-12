الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة الشهر المقبل - تفاصيل

الوكيل الإخباري

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- من المتوقع أن تشهد المملكة عطلة طويلة بداية حزيران المقبل، تمتد لنحو 3 أيام متتالية تبدأ بتاريخ 1 حزيران وتنتهي في مساء 3 حزيران.ويصادف يوم 1 حزيران المقبل يوم الخميس وهو عطلة رسمية بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، فيما يصادف يومي 2 و3 حزيران المقبل الجمعة والسبت (أيام عطلة أسبوعية).ومن المنتظر أن ينتهي الدوام الرسمي في 31 أيار الحالي مبكرا وذلك بعد بلاغ رئيس الوزراء الذي نص على أن ينتهي دوام جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة يوم الأربعاء الموافق للحادي والثلاثين من أيار الحالي عند الساعة الواحدة ظهراً.وبهذا من المتوقع أن يحصل الأردنيون على عطلة تمتد إلى 3 أيام وقبلها بيوم انتهاء الدوام الرسمي مبكرا احتفالا بعقد قران ولي العهد وهو ما يمثل فرصة للاحتفال.