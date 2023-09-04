الطاقة تطلق لقاءات توعوية لموظفيها في مجال التخطيط والتطوير المؤسسي

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سلسلة جلسات توعوية لموظفيها في مجال التخطيط والتطوير المؤسسي ورؤية التحديث الاقتصادي خلال شهر أيلول الحالي.

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وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ضرورة توعية الموظفين برؤية التحديث الاقتصادي ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات الواردة فيها والأهداف الطموحة التي حققتها رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بمشروعات الوزارة.



وقال الخرابشة إن متابعة أولويات رؤية التحديث الاقتصاد تجري ضمن محورين، وهما الموارد المستدامة والصناعات عالية القيمة، حيث يندرج قطاع الطاقة ضمن محور الموارد المستدامة وقطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، بالإضافة إلى تأثيره على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، مؤكدا أهمية التوعية باستراتيجية الوزارة على مختلف المستويات القطاعية والاستراتيجية لتحقيق المؤشرات التي نطمح لها، وضرورة العمل على متطلبات التطوير المؤسسي وتطوير آليات العمل الداخلية ومشاركة الوزارة في جائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والشفافية.



وتركز محاور الجلسات التوعوية بحسب منشور للوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم على مجالات استراتيجية قطاع الطاقة وتطوير العمل في قطاع التعدين والخطط الاستراتيجية في الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي ونظام متابعة وتقييم الخطة الاستراتيجية وإدارة العلاقات مع الشركاء ضمن التخطيط المؤسسي وإدارة المعرفة والابتكار والتعاون الدولي وإدارة العمليات.