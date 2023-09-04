الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع

الاحتلال يصيب 6 فلسطينيين خلال العدوان على جنين ومخيمها

طلبة ينفذون المزيد من الوقفات احتجاجاً على تقليص مقاعد الطب

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية محملة بمواد مخدرة

قطر استوردت 460 طنا من التمور الأردنية في 5 أعوام

أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في عام

الترخيص: نحو 2000 لوحة مركبة تعرضت للمسح بسبب التحبير والعمل جارٍ على استبدالها

الإثنين، 04-09-2023 10:06 ص

الطاقة تطلق لقاءات توعوية لموظفيها في مجال التخطيط والتطوير المؤسسي

0L5A0277


الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سلسلة جلسات توعوية لموظفيها في مجال التخطيط والتطوير المؤسسي ورؤية التحديث الاقتصادي خلال شهر أيلول الحالي.

اضافة اعلان


وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ضرورة توعية الموظفين برؤية التحديث الاقتصادي ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات الواردة فيها والأهداف الطموحة التي حققتها رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بمشروعات الوزارة.


وقال الخرابشة إن متابعة أولويات رؤية التحديث الاقتصاد تجري ضمن محورين، وهما الموارد المستدامة والصناعات عالية القيمة، حيث يندرج قطاع الطاقة ضمن محور الموارد المستدامة وقطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، بالإضافة إلى تأثيره على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، مؤكدا أهمية التوعية باستراتيجية الوزارة على مختلف المستويات القطاعية والاستراتيجية لتحقيق المؤشرات التي نطمح لها، وضرورة العمل على متطلبات التطوير المؤسسي وتطوير آليات العمل الداخلية ومشاركة الوزارة في جائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والشفافية.


وتركز محاور الجلسات التوعوية بحسب منشور للوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم على مجالات استراتيجية قطاع الطاقة وتطوير العمل في قطاع التعدين والخطط الاستراتيجية في الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي ونظام متابعة وتقييم الخطة الاستراتيجية وإدارة العلاقات مع الشركاء ضمن التخطيط المؤسسي وإدارة المعرفة والابتكار والتعاون الدولي وإدارة العمليات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مياة شهرية (5544554)

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

image (79)

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

فلوس2

التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع

ظ

طلبة ينفذون المزيد من الوقفات احتجاجاً على تقليص مقاعد الطب

WhatsApp Image 2023-09-04 at 11.17.51 AM

تحت الرعاية الملكية السامية... إطلاق مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023

M63A9020

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

أخبار متعلقة
64c79b26eb804

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر أيلول

1693402004475

المدن والقرى وبلدية مؤاب يوقعان اتفاقية لنقل الطاقة الكهربائية

WhatsApp Image 2023-08-29 at 10.04.21 AM

المياه: بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

WhatsApp Image 2023-08-27 at 2.32.44 PM

إنجاز علمي جديد لطلبة من قسم الهندسة في جامعة اليرموك

0L5A0247

وزارة العمل تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية في 6 أشهر

ازمة سير (15)

إصابتان بحادثي تدهور في عمّان