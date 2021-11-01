الإثنين 01-11-2021
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الإثنين، 01-11-2021 04:22 م

الطراونة : الأردن انتكس وبائيا بحسب ما تظهره جميع المؤشرات

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الوكيل الاخباري - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن الأردن انتكس وبائيا بحسب ما تظهره جميع المؤشرات، ولم يعد أمام الحكومة غير العودة لذوي الاختصاص من أجل التعامل مع جائحة كورونا.

ورجّح في تصريحات صحفية أن يكون عدد الاصابات النشطة أعلى مما هو معلن، لافتا في ذات السياق إلى تراجع وتيرة التطعيم بشكل أثّر سلبا على الوضع الوبائي.

ولفت إلى أهمية تطبيق الحكومة أوامر الدفاع على الجميع، وعدم التشدد بها في حالات والتراخي بها في أخرى، مشيرا إلى أن التخبط في القرارات أفقد المواطن الثقة بجدوى الاجراءات، ما أعادنا إلى المربع الأول.

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