الطراونة : يجب زيادة عدد الفحوصات اليومية في المدارس

الوكيل الاخباري - طالب أخصائي الأمراض التنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، الحكومة باتخاذ اجراءات فورية وحاسمة باتجاه ايقاف الحفلات الغنائية، وزيادة عدد الفحوصات اليومية في المدارس، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية بضرورة تلقي اللقاح والالتزام بالبروتوكولات الصحية المختلفة، وبما يمكننا من خفض عدد الاصابات والاصابات الخطيرة والوفيات.



وقال الطراونة في تصريحات صحفية إن المملكة تشهد منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الاصابات اليومية ونسبة الفحوصات الايجابية، وبالتالي ارتفاع عدد الاصابات النشطة، ما يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة.



وفي تصريحات سابقة اكد الطراونة ان المدارس اصبح الوضع فيها صعب جدا واعتقد ان الارقام الحقيقية للاصابات أضعاف ما يتمّ اعلانه، لافتا إلى أن الموجة الرابعة ستكون مختلفة تماما عن الموجات السابقة حيث ستكون اعداد الاصابات مرتفعة وأعداد الدخولات أقل بسبب التطعيم.

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