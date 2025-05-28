وزير الخارجية: دعم سوريا واستقرارها يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة

وبحث الصفدي وبارِك الأوضاع في سوريا، وجهود دعم سوريا الشقيقة في عملية إعادة البناء، بما يضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتخليصها من الإرهاب، ويحفظ حقوق الشعب السوري الشقيق، ويلبي طموحاتهم في مستقبل آمن منجز.
وأكّد الصفدي والمبعوث الأميركي التعاون في هذه الجهود.
وشدّد الصفدي على أهمية تكاتف كل الجهود من أجل دعم سوريا واستقرارها الذي يُشكّل ركيزةً لاستقرار المنطقة.
وأكّد الصفدي أهمية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا؛ خطوة مركزية في مساعدة الحكومة السورية على مواجهة ما تواجه من تحديات وتلبية احتياجات الشعب السوري ومتطلبات إعادة البناء.
كما بحث الصفدي وبارِك علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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