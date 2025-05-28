الأربعاء 2025-05-28 11:04 م
 

وزير الخارجية: دعم سوريا واستقرارها يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك
 
الأربعاء، 28-05-2025 10:54 م
الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وبارِك الأوضاع في سوريا، وجهود دعم سوريا الشقيقة في عملية إعادة البناء، بما يضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتخليصها من الإرهاب، ويحفظ حقوق الشعب السوري الشقيق، ويلبي طموحاتهم في مستقبل آمن منجز.

وأكّد الصفدي والمبعوث الأميركي التعاون في هذه الجهود.

وشدّد الصفدي على أهمية تكاتف كل الجهود من أجل دعم سوريا واستقرارها الذي يُشكّل ركيزةً لاستقرار المنطقة.

وأكّد الصفدي أهمية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا؛ خطوة مركزية في مساعدة الحكومة السورية على مواجهة ما تواجه من تحديات وتلبية احتياجات الشعب السوري ومتطلبات إعادة البناء.

كما بحث الصفدي وبارِك علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
 
gnews

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