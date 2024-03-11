للحد من العطش.. ما هي الوجبة الأمثل لأول سحور رمضاني ؟

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



نصحت أخصائية التغذية غدير فريحات الصائمين بعدم إهمال وجبة السحور، وضرورة تناول وجبة متكاملة لدورها في مد الجسم بالطاقة خلال اليوم خصوصاً مع ساعات الصيام الطويلة .

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ونوهت فريحات في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إلى ضرورة تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف مثل الخبز الأسمر، والذي يساهم في رفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي وتوفير الطاقة للجسم خلال فترة الصيام، بالإضافة إلى تناول البروتينات والنشويات المعقدة مثل اللبنة والجبنة البيضاء المنقوعة لما تُعطيه بالشعور بالشبع.



وأشارت إلى الحرص على تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة مياه عالية، مثل الخيار والبندورة والتمر والفراولة والفجل والخس والموز والتفاح ولبن الزبادي، للحد من العطش خلال فترة الصيام.



وشددت على عدم تناول الكافيين والحلويات والأطعمة العالية في الأملاح أو المرتفعة في الصوديوم، مثل اللحوم المصنعة والجبنة الصفراء والمخللات والوجبات السريعة، خلال وجبة السحور، لتجنب فقدان الجسم للمياه والشعور بالعطش خلال فترة الصيام.



ونوهت الى الأشخاص الذين يعانون من ارتداد المريء بضرورة تناول الطعام على دفعات، والحرص على عدم شرب السوائل مع تناول الطعام، وعدم النوم فوراً بعد الانتهاء من الوجبة لتجنب التلبك المعوي.



وأشارت إلى أن الوقت المثالي لتناول وجبة السحور هو قبل ساعة واحدة من أذان الإمساك.