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الأحد، 28-05-2023 10:32 م

الطفيلة تسجل أعلى مجموع مطري خلال الحالة الجوية

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الوكيل الاخباري - بلغ أعلى مجموع مطري سُجّل لغاية الساعة 3 من ظهر اليوم الأحد، في محطة رصد الطفيلة، بمجموع مطري بلغ 31.0 ملم، بما نسبته 16 بالمئة من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد القطرانة، بمجموع مطري بلغ 20.3 ملم بما نسبته 20 بالمئة من معدله الموسمي العام.

فيما سجلت محطة رصد الشوبك مجموعا مطريا بلغ 11.8 ملم، وبما نسبته 5 بالمئة من معدله الموسمي العام، مثلما سجلت محطة رصد الربة مجموعا مطريا بلغ 8.2 ملم وبما نسبته 2 بالمئة من معدله الموسمي العام.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة، الدكتور عبد المنعم القرالة، إن المملكة ما زالت تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث كانت المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة الأكثر تأثراً بهذه الحالة الجوية.

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