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الأحد، 28-05-2023 03:51 م

الطفيلة تشهد تساقطا للأمطار الرعدية

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الوكيل الإخباري- شهدت أرجاء واسعة من محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، هطولات مطرية رعدية غزيرة، أدت إلى انجراف أتربة وحصى على الطريق الملوكي بالمحافظة.

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وتسببت الأمطار الغزيرة بتشكل سيول في الأودية وفيضان بعضها ومنها سيل الحسا باتجاه سد التنور، وجرف حجارة وحصى والأتربة على بعض الطرق الرئيسية والفرعية والزراعية والسياحية، ما زالت فرق الأشغال العامة تعمل على إزالتها.


وتأثرت حركة المرور في بعض شوارع الطفيلة نتيجة انجرافات طينية نتيجة الأمطار الغزيرة، قامت كوادر وآليات الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات، بإزالتها وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وفق مدير مديرية الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج.


وشكا مواطنون وطلبة جامعتي الطفيلة التقنية ومؤتة، من توقف حركة المرور بين محافظتي الطفيلة والكرك جراء تدفق مياه الأمطار وتراكم الحجارة على المقطع المروري النافذ في منطقة العينا وإغلاق العبارة الأنبوبية، في وقت عملت كوادر بلدية مؤاب على فتح الطريق.


إلى ذلك، أشار مدير زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين إلى أهمية الأمطار الهاطلة في زيادة مخزون المياه الجوفية والبرك الزراعية، وإدامة المراعي الطبيعية لوقت أطول، مع احتمال ظهور أعشاب طبيعية لم تنمُ منذ فترة طويلة.
ما يخفف عن مربي الماشية عبء توفير أعلاف لمواشيهم.

 




 

 


 

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