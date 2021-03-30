الطفيلة: حوارية حول الوصاية الهاشمية على المقدسات

الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية ثقافة الطفيلة ندوة حوارية، عن بعد: "الهاشميون والوصاية على القدس"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية بمشاركة أدباء ومختصين.وبين مدير ثقافة الطفيلة، الدكتور سالم الفقير، أن الندوة التي أطلقتها المديرية ضمن 3 حلقات تستعرض دور الهاشميين في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية والوصاية الهاشمية بجميع محاورها، لا سيما الدعم الهاشمي للمقدسات باعتباره نهجا وعقيدة يؤمن بها الهاشميون ويتجسد في الرعاية والإعمار ومقاومة التعديات على الأماكن المقدسة في فلسطين.