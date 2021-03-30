الثلاثاء 30-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إربد: دورة لتمكين الشباب في التصوير الفوتوغرافي

الطفيلة: حوارية حول الوصاية الهاشمية على المقدسات

إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا

سمارة الخطيب رئيسا للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة

العراق: مشروع الربط السككي مع إيران وتركيا بحاجة لقرار سياسي

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير المصري

قناة السويس تمنح أولوية لسفن ماشية متجهة للأردن والسعودية

الإدارة المحلية تعلق الدوام في مبناها الرئيسي

توضيح حكومي جديد حول الاجراءات التخفيفية

الخارجية تدعو ذوي مواطن إلى مراجعتها لأمر هام

الثلاثاء، 30-03-2021 12:13 ص

الطفيلة: حوارية حول الوصاية الهاشمية على المقدسات

320211803059729741887


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة الطفيلة ندوة حوارية، عن بعد: "الهاشميون والوصاية على القدس"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية بمشاركة أدباء ومختصين.
اضافة اعلان

وبين مدير ثقافة الطفيلة، الدكتور سالم الفقير، أن الندوة التي أطلقتها المديرية ضمن 3 حلقات تستعرض دور الهاشميين في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية والوصاية الهاشمية بجميع محاورها، لا سيما الدعم الهاشمي للمقدسات باعتباره نهجا وعقيدة يؤمن بها الهاشميون ويتجسد في الرعاية والإعمار ومقاومة التعديات على الأماكن المقدسة في فلسطين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202124183615353331913

إربد: دورة لتمكين الشباب في التصوير الفوتوغرافي

99d90c377d228d165ad0f1ab76378d06

سمارة الخطيب رئيسا للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة

www

قناة السويس تمنح أولوية لسفن ماشية متجهة للأردن والسعودية

320212721240412968000

الإدارة المحلية تعلق الدوام في مبناها الرئيسي

320211323535225910642

جرش: مبادرة لتنظيم آليات برنامج كفالة اليتيم

11201825171411844643278

توضيح حكومي جديد حول الاجراءات التخفيفية

أخبار متعلقة
talabay 2_0

الأسواق الحرة تطلق حملة خصومات واسعة للمواطنين والزوار

88

وفاة الدكتور محمد فؤاد ابو النادي

3202119145152515911467

الجيش: مقتل متسلل من سوريا بعد تطبيق قواعد الاشتباك

3202124171835963918409

ايعاز لرئيس هيئة الأركان المشتركة

320212285613472071726

وزير الزراعة يستقبل السفير القطري

eeee

الجيش يفتح باب التجنيد