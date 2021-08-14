الطفيلة: لجان السلامة تنفذ حملات وإجراءات للحد من الأزمة المرورية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، نائب محافظ الطفيلة حسن الشاويش، أن لجان السلامة العامة المشكلة من عدة دوائر رسمية إلى جانب طواقم البلدية، بدأت بتنفيذ خطة متكاملة للسلامة العامة والمرور داخل أسواق المدينة، تشتمل على حزمة إجراءات من بينها السماح باصطفاف المركبات الخاصة بالمواطنين في مواقف مبنى البلدية.

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وبين الشاويش في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن البلدية اتخذت قراراً بالسماح للمواطنين لركن مركباتهم مجاناً في مواقف المركبات داخل مبنى البلدية، والتي كانت مخصصة للعاملين في الدوائر الرسمية والمؤسسات المستأجرة في مبنى البلدية، مشيراً إلى أن من شأن هذا القرار الحد من الاصطفاف العشوائي للمركبات على جانبي الشارع الرئيس داخل الوسط التجاري والحد من الأزمة المرورية وسط مدينة الطفيلة.



وأضاف أن الإجراءات تتضمن كذلك تنفيذ حملات تستهدف تنظيم الحركة التجارية وسط المدينة، بهدف إزالة التعديات والعوائق والبسطات أمام الحركة التجارية وتسهيل دخول وخروج المواطنين والمتسوقين وسط السوق التجاري، حيث جرى البدء بإزالة بعض البسطات المخالفة من منطقة الفرز باتجاه الإشارة الضوئية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد شكاوى المواطنين وأصحاب المحلات المرخصة بضرورة إزالة جميع المؤثرات والمعيقات التي تربك العملية المرورية.



ولفت الشاويش إلى وجود تجاوزات وتعديات من قبل أصحاب محال الخضار والفواكه والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمكتبات التي تقوم بعرض بضاعتها على أرصفة المشاة، وعلى جوانب حرم الشارع، حيث ستطالهم هذه الحملة وإلزامهم باسترجاع القسم الأكبر من حرم الشارع لصالح المشاة، مع تنبيه وتوجيه بعض الإنذارات للمخالفين على أن يجري إزالة البسطات بشكل نهائي لكونها تعيق حركة المرور وتربك حركة المشاة.



وأشار إلى أنه جرى تحرير عدة مخالفات واصدار انذارات بحق عدد من هذه المحال المخالفة لتصويب أوضاعها، تمهيدا لإزالة جميع البسطات المخالفة ما سيسهم في إدامة حركة المرور داخل الوسط التجاري، في وقت وضعت فيه الطواقم الهندسية في بلدية الطفيلة الكبرى تصاميم لإيجاد طرق بديلة ورديفة للحد من الأزمات المرورية.

