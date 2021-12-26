الطيران المدني: لم نُبلغ بإلغاء رحلات جوية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الأحد، إن "الهيئة لم تبلغ بإلغاء أي رحلة من شركات الطيران".

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وأضاف مستو أنه "لغاية تشرين الثاني الماضي، قدم وغادر 4.1 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء الدولي، مقارنة مع 1.9 مليون مسافر في العام الماضي، و8 ملايين في العام 2019".



"عام 2020 شهد انخفاضا كبيرا بنسبة قاربت على الـ 90% في أعداد المسافرين على المستويين العالمي والمحلي" موضحا أن "العام الحالي شهد تحسنا ملحوظا في حركة السفر عبر الطائرات".



"لا نتوقع ارتدادا كبيرا للعودة إلى أرقام حركة الطيران في 2019؛ أي ما قبل جائحة كورونا رغم التحسن الملحوظ في 2021" وفق مستو.



وبين أن "مؤشرات القطاع في 2021 تشكل ضعف ما سُجل في 2020".

