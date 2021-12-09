تحويلات مرورية على طريق الشحن الجوي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الخميس، عن إجراء تحويلات مرورية لحركة السير على طريق الشحن، وذلك للبدء بتنفيذ اعمال المقطع الثالث ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي، اعتبارا من مساء الخميس الموافق 09-12-2021.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه سيتم اغلاق المقطع الثالث من طريق الشحن الجوي، في منطقة القسطل امام حركة المركبات وإجراء تحويلات مرورية للسير على الطريق وذلك للمنطقة الممتدة من تقاطع محطة توتال للمحروقات "المشتى" ولغاية منطقة ما قبل مستودعات ومصنع شركة جوردينا وقبل بوابة مدخل الشحن الجوي مطار الملكة علياء الدولي.



وأضافت، أنه سيتم تحويل السير القادم من شارع الخدمات الشرقي لطريق المطار باتجاه طريق الشحن الجوي من خلال اتباع احدى المسارات التالية وذلك بعد استكمال تنفيذ أعمال "الطريق الرديف " لطريق الشحن الجوي:-



1.حيث تبقى التحويلة المرورية الحالية في مسارها القائم لغاية سكة الحديد ومن ثم يتم الانعطاف يسارا من التقاطع الواقع بالقرب من "الشركة الاردنية العمانية للصناعات البلاستيكية" والمسير الى نهاية الطريق مع نقطة التقائه "بالطريق الرديف" وذلك بالقرب من "مجموعة الكرم لصناعة الخيوط والموكيت" ومن ثم الانعطاف يسارا باتجاه بوابة الشحن "طريق الشحن الجوي".



2.المسار الإضافي "الطريق الرديف" للقادمين جنوبا عبر طريق الخدمة الشرقي لطريق المطار وذلك بالانعطاف يمينا قبل جامعة العلوم الطبية الملكية والدخول في مسار "الطريق الرديف" باتجاه طريق الشحن الجوي الرئيسي بالقرب من مستودعات ومصنع شركة جوردينا "المشتى" وبالقرب من بوابة مدخل الشحن الجوي وحسب الإشارات الارشادية المثبتة على مسار الطريق وحسب ما هو موضح في المخطط المرفق.



وحول السير القادم من منطقة بوابة الشحن الجوي " المشتى" باتجاه طريق الخدمة الشرقي، بينت الوزارة أنه سيتم تحويل السير من خلال الانعطاف يسارا من التقاطع الواقع ما بعد مستودعات شركة جوردينا "المشتى" والدخول في مسار "الطريق الرديف".



وتأتي هذه التحويلات بعد استكمال تنفيذ أعمال "الطريق الرديف" لطريق الشحن الجوي والممتد بالقرب من جامعة الطبية الملكية على طريق الخدمة الشرقي لطريق المطار الى نقطة التقائه مع طريق الشحن الجوي بالقرب من مستودعات شركة جوردينا "المشتى" عند المحطة )620+6 (وذلك بتنفيذ عدة طرق جديدة بطول إجمالي (4.5) كم وبعرض (7) م للاتجاهين أي بواقع (3.5) م لكل اتجاه وربطها مع الطرق القائمة (والتي تم تنفيذ أعمال صيانة لها ) وقد شملت الأعمال تنفيذ اعمال طبقات ( القاعدة الترابية والفرشيات) ، الخلطات الإسفلتية (الرابطة ، السطحية )،أعمال المنشآت المائية (العبارات الانبوبية ، الصندوقية والحميات الجانبية رب راب) لتصريف مياه الاودية التي تتقاطع مع مسار الطريق بالإضافة الى أعمال السلامة المرورية .



وسيعمل الطريق والذي يعتبر طريق رديف لمسار الطريق الرئيسي على اختصار المسافة للمركبات القادمة من طريق المطار جنوبا باتجاه بوابة الشحن لمطار الملكة علياء الدولي بالإضافة الى التقليل من الحركة المرورية على طريق الرئيسي كونه أصبح خيارا بديلا للوصول لعدة وجهات ضمن منطقة القسطل.

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وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.