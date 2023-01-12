الطيران المدني ينبه شركتي طيران

الوكيل الاخباري - دعت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، شركتي طيران إلى إزالة طائرتين، خلال 30 يوما.

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وقالت الهيئة، في إعلان نشر عبر الصحف اليومية، "السادة شركة (Air peace limited) مالكة الطائرة نوع (BOEING 737-300)، الرقم التسلسلي 28561، والسادة شركة (MID Africa Aviation) وشركة (TARCO) مالكتي الطائرة (C5-ANN) نوع 737 BOEING - 300، الرقم التسلسلي 26687، عليكم مراجعة هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا التبليغ، والبدء فورا بإزالة الطائرتين المذكورتين أعلاه والعائدتين لكم وازالتهما بشكل نهائي، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما".



وأضافت، "بخلاف ذلك سيتم اتخاذ ما يلزم لتقطيع الطائرتين والتخلص من حطامهما وعلى نفقتكم".



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