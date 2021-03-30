العايد: الشباب ركيزة الانطلاق نحو آفاق المئوية الثانية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير الثقافة علي العايد إن الأردن قدم أنموذجا مهما وناجحا في إدارة الندرة بفضل مثابرة الإنسان الأردني ووعيه، كما قدم أنموذجا على صعيد المشاركة والتشريعات والقوانين والاستقرار والاستمرار.وأشار خلال لقائه مجموعة من الشباب من محافظات الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة، المنتسبين لبرنامج "التطلع إلى الأمام"، ضمن الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية، إن هذه اللقاءات تشكل مرتكزا مهما للبناء من خلال المحاور التي يتناولها اللقاء، والتي تقوم على أفكار الشباب الواعدة.وأضاف العايد في البرنامج الذي أدار حواراته حسين الصرايرة، إننا ونحن نلتقي بالشباب، فإننا نستذكر التضحيات التي قدمها الهاشميون والآباء والأجداد لمراكمة البناء رغم التحديات، مشيرا الى أن الفكرة من اللقاءات التي سبقها لقاء مع محافظات إربد، عجلون، جرش والمفرق، هو انخراط الشباب في صناعة المستقبل، لأنهم مصدر قوة الدولة وأحد عناصرها المهمة، خصوصا وأن الشباب يشكل نحو 70 في المئة تحت سن الثلاثين عاما.