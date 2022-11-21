العبابنة للصيادلة: قد أُعذر من أنذر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توعد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة الصيادلة الذين يعلنون عن عروض الـBlack Friday على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "قد أُعذر من أنذر".

اضافة اعلان



وقال العبابنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصيدلة مهنة إنسانية والصيدلة ليست باب من ابواب التجارة مثل الأسواق أو غيرها من المهن التي يقوم أصحابها بالعروض على السلع.



وأضاف أنه في حال رصد أي مخالفات لتعميم النقابة الأخير بعدم إجراء العروض، فإن النقابة ستقوم بتحويل المخالفة إلى المجلس التأديبي.



وأشار العبابنة أن العقوبات تتراوح بين الغرامات المالية وصولا إلى سحب مزاولة المهنة إذا قرر المجلس التأديبي ذلك.



ودعا إلى الالتزام بالتسعيرة المعلنة وعدم إجراء العروض حتى لا تكون هناك فوضى.



وكانت عممت نقابة الصيادلة الأردنية على الصيادلة، بمنع الإعلان عن عروض الـBlack Friday أو أي عروض وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

