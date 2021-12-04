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السبت، 04-12-2021 03:40 م

الأردن يشارك في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

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الوكيل الإخباري - يشارك الأردن في أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي الثامن والتاسع من كانون الأول الحالي.اضافة اعلان


ويترأس الوفد الأردني المشارك نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة.

ويناقش المؤتمر وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، خطط الإيسيسكو وبرامج عملها وموازنتها التقديرية، وسيعتمد تقارير الأمانة العامة حول أنشطة وفعاليات المنظمة والتقارير المالية الختامية، إضافة إلى اعتماد مشاريع القرارات، مثل اعتماد رؤية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الجديدة، ومشروع التوجهات الاستراتيجية في أفق 2025 ، ومشروع خطة العمل الثنائية والموازنة لعامي 2022 – 2023. كما يناقش مشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء في الإيسيسكو وغيرها.

 




 

 


 

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