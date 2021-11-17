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الأربعاء، 17-11-2021 08:33 ص

التربية : 178 شعبة محولة حاليا إلى التعليم عن بُعد

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الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الأربعاء، إن الوزارة أجرت أكثر من 80 ألف فحص كورونا تراكمي منذ عودة التعليم الوجاهي في المدارس.

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وأضافت لـ "المملكة"، أن "178 شعبة محولة حاليا إلى التعليم عن بُعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها من أصل 1011 شعبة صفية علّق دوامها الوجاهي وتحولت إلى التعليم عن بعد منذ بداية أيلول/سبتمبر الماضي". 


وأشارت قبيلات إلى أن النسبة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في قطاع التعليم المدرسي منذ عودة الدراسة الوجاهية ولغاية بلغت 1.7%، فيما بلغت نسبة الإصابة بفيروس كورونا النشطة في قطاع التعليم 0.5% من العدد الكلي للطلبة والعاملين في قطاع التعليم.


وبينت في تصريحات سابقة أن متوسط الإصابات اليومي ارتفع عما كان عليه مطلع الفصل الدراسي وهو ما يضاعف الدور المطلوب من الجميع، فالمسؤولية مشتركة والأمر يتطلب مزيدا من الحرص ومضاعفة الجهود للحد من انتشار العدوى.


وأكدت قبيلات استمرار التعليم الوجاهي، لكن المطلوب مزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي والمحافظة على الكمامة وتشجيع أولياء الأمور والطلبة على تلقي المطعوم حماية لهم.


وأشارت إلى أن الوزارة ترصد الإصابات يوميا وتتابع مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كل ما يتعلق بالوضع انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بصحة وسلامة الطلبة.


 




 

 


 

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