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الإثنين، 27-02-2023 08:02 م

العجلوني يتفقد مشروع الطاقة الشمسية لجامعة البلقاء

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الوكيل الاخباري - تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، مشروع الطاقة الشمسية للجامعة في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث التكنولوجية، في حمرة الصحن.

وقال الدكتور العجلوني، إن هذا المشروع الحيوي يحقق أحد أهم أهداف الجامعة في التنمية المستدامة من خلال الطاقة البديلة، واستغلال هذه الطاقة النظيفة في خفض فاتورة الجامعة من الطاقة الكهربائية إلى النصف خلال الأعوام المقبلة، ما يتيح لها توجيه هذا الوفر في تنفيذ تحديث البنى التحتية والتكنولوجية في كليات الجامعة.

وأشار الدكتور العجلوني إلى ان هذا المشروع تبلغ قدرته الإنتاجية 9 ميغا واط ذروة، وتبلغ انتاجيته من الطاقة الكهربائية بحدود 15مليون كيلو واط ساعه سنويا، مبينا أنه سيكون مختبرا عمليا وعلميا لطلبة التخصصات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى الأبحاث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات العلاقة .

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