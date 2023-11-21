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الثلاثاء، 21-11-2023 10:33 ص

العجلوني يكرم طلبة الجامعة المشاركين في بطولة أسياد آسيا

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الوكيل الاخباري - كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني طلاب جامعة البلقاء الحاصلين على بطولة أسياد آسيا، بحضور الأستاذ الدكتور خليل الحياري نائب الرئيس للشؤون الإدارية والأستاذ الدكتور هيثم الشبلي نائب الرئيس لشؤون الإعتماد وضمان الجوده والأستاذ الدكتور خالد الزعبي عميد شؤون الطلبة ومدير النشاط الرياضي الدكتور منور ابو هزيم. 

حيث فاز الطالب أحمد هندي في بطولة آسيا في دفع الكرة الحديدية وهو المصنف رقم واحد على العالم وصاحب الرقم القياسي وكذلك الطالبة أسماء عيسى ثاني آسيا في رفع الأثقال ورابع العالم.

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