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الإثنين، 21-08-2023 11:00 م

العراق يعلن جاهزيته لاستلام الكهرباء من الأردن

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الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر حكومية عراقية، اليوم الاثنين، جاهزية العراق فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية من الأردن.اضافة اعلان


وقال رئيس الإدارة الحكومية المحلية في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، عماد مشعل، اليوم، إن العراق نصب جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ 33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنياً لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن.

وأضاف أن تجهيز الكهرباء من الجانب الأردني إلى قضاء الرطبة سيكون نهاية آب الحالي، مبينا أن الخط جاهز فنياً وبانتظار تطبيق الاتفاقات مع الجانب الأردني.

وأوضح مشعل أن توريد الكهرباء من الأردن سينهي معاناة الانقطاع التام التي يعاني منها سكان المناطق الغربية من العراق.

 




 

 


 

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