العضايلة: "العليا المصرية الأردنية المشتركة" تنعقد الاثنين المقبل في عمان

الوكيل الاخباري - أكد سفير الأردن لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية أمجد العضايلة، عمق العلاقات الأردنية المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن هذه العلاقات في تطوّرٍ متنامٍ وازدهارٍ مشهود، ما كان ليتحقق لولا توجيه ودعم القيادتين السياسيتين، وتشديدهما على ضرورة أن تبقى العلاقات الثنائية نموذجاً ناجحاً ومنتجاً في المنطقة العربية.



وقال سفير الأردن بالقاهرة - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ بمناسبة انعقاد الدورة الـ(31) اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بعد غد /الإثنين/ في العاصمة الأردنية عمان - إن عدد الزيارات المتبادلة بين القيادتين السياسيتين ومسؤولي الأردن ومصر والتي شهدتها السنة الماضية، يعكس الحرص المشترك على متابعة التنسيق وتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات والانتقال إلى مراحل التنفيذ العملي لكل ما يتفق عليه من برامج تنفيذية واتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم.



وأعرب عن الاعتزاز بالتنسيق والتشاور والتعاون الأردني المصري في الجوانب السياسية وتجاه القضايا العربية وآليات التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكداً أن الجهود الأردنية والمصرية، عبر القيادتين السياسيتين لكلا البلدين، تثبت حرصهما المتبادل على تعزيز التعاون العربي العربي والتعامل بكل حكمة مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها بعض دول المنطقة.

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