السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

العضايلة: "العليا المصرية الأردنية المشتركة" تنعقد الاثنين المقبل في عمان

التربية: الانتهاء من تصحيح مبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية في امتحان "التوجيهي" اليوم

الحكومة تقترح نظاماً يرفع رسوماً تتقاضاها التربية من المدارس الخاصة

العثور على جثة ثلاثيني ملقاة على الأرض بالشارع في عمان

الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا

التربية توضح حول انتشار شائعات عن موعد نتائج التوجيهي

وفاة طالبة بالصف الأول ثانوي والتربية تنعاها

لدغة عقرب لوريس السام تقتل طفلة في العقبة

الحمل الكهربائي ينخفض ويسجل 3445 ميغاواط أمس الجمعة

السعودية تبتعد عن النفط

السبت، 05-08-2023 12:29 م

العضايلة: "العليا المصرية الأردنية المشتركة" تنعقد الاثنين المقبل في عمان

5202319211744868765083


الوكيل الاخباري - أكد سفير الأردن لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية أمجد العضايلة، عمق العلاقات الأردنية المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن هذه العلاقات في تطوّرٍ متنامٍ وازدهارٍ مشهود، ما كان ليتحقق لولا توجيه ودعم القيادتين السياسيتين، وتشديدهما على ضرورة أن تبقى العلاقات الثنائية نموذجاً ناجحاً ومنتجاً في المنطقة العربية.
 
وقال سفير الأردن بالقاهرة - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ بمناسبة انعقاد الدورة الـ(31) اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بعد غد /الإثنين/ في العاصمة الأردنية عمان - إن عدد الزيارات المتبادلة بين القيادتين السياسيتين ومسؤولي الأردن ومصر والتي شهدتها السنة الماضية، يعكس الحرص المشترك على متابعة التنسيق وتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات والانتقال إلى مراحل التنفيذ العملي لكل ما يتفق عليه من برامج تنفيذية واتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم.

وأعرب عن الاعتزاز بالتنسيق والتشاور والتعاون الأردني المصري في الجوانب السياسية وتجاه القضايا العربية وآليات التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكداً أن الجهود الأردنية والمصرية، عبر القيادتين السياسيتين لكلا البلدين، تثبت حرصهما المتبادل على تعزيز التعاون العربي العربي والتعامل بكل حكمة مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها بعض دول المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تت

التربية: الانتهاء من تصحيح مبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية في امتحان "التوجيهي" اليوم

مدارس-خاصة-تعبيرية

الحكومة تقترح نظاماً يرفع رسوماً تتقاضاها التربية من المدارس الخاصة

620222319130647460871

العثور على جثة ثلاثيني ملقاة على الأرض بالشارع في عمان

8202342157559374744140

الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا

٧

التربية توضح حول انتشار شائعات عن موعد نتائج التوجيهي

640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

وفاة طالبة بالصف الأول ثانوي والتربية تنعاها

أخبار متعلقة
image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

1689343172390

الفراية يلتقي نظيره المصري ويؤكد الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

old-1

ايعاز من محافظ البلقاء لإنهاء معاناة سيدة مسنة طردها اولادها

9a9da8c7b808e27af0968b0663861be3

تصريح جديد من وزير التربية حول امتحانات التوجيهي

WhatsApp_Image_2023-05-06_at_5.49.47_PM

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

1688804046378

بحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا