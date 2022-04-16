العضايلة: سيبقى علمنا خفاقا عاليا

الوكيل الإخباري - هنأ السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة بمناسبة يوم العلم الوطني عبر تغريدة نشرها بحسابه على موقع تويتر.
وكتب العضايلة، اليوم السبت، "سيبقى عَلَمُنا خفاقاً عالياً، يحمل سيرةً وطنيةً مشرّفة وتاريخاً حافلاً بالتضحيات والعطاء، يصونه الأردنيون جيلاً بعد جيل بعزٍ وفخار في مسيرةٍ يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين حفظهما الله نحو مستقبلٍ واعد".
سيبقى عَلَمُنا_خفاقاً_عالياً، يحمل سيرةً وطنيةً مشرّفة وتاريخاً حافلاً بالتضحيات والعطاء، يصونه الأردنيون جيلاً بعد جيل بعزٍ وفخار في مسيرةٍ يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين حفظهما الله نحو مستقبلٍ واعد. #اليوم_الوطني_للعلم_الأردني#علمنا_عال pic.twitter.com/nVnSbB4QRA— Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) April 16, 2022