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الجمعة، 15-09-2023 10:18 م

العقبة: اختتام فعاليات حملة "نظفوا العالم 2023"

تطوير العقبة



الوكيل الاخباري - اختتمت في مدينة العقبة، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "نظفوا العالم 2023" التي تقام للعام 30 على التوالي، وعلى مدار يومين، ضمن 6 فعاليات منفصلة، بمشاركة 800 شخص من مختلف الجهات الرسمية والمحلية.

ونظمت الحملة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروع منتدى متوسطي للإدارة القائمة على النظم البيئية الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

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