العقبة الاقتصادية: مركز حدود الدرة يخدم القطاعات السياحة والتجارة والنقل

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الوكيل الاخباري- زار رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مرافق مركز حدود الدُرة في محافظة العقبة، يرافقه مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن ومفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات والمفوض المالي والإداري علي العجارمة.وأكّد الفايز خلال زيارته على أهمية المركز الحدودي كمرفق أساس وحيوي في العقبة؛ إذ يخدم القطاعات السياحية والتجارية كافة والنقل بين الأردن والسعوديَّة، ومصر.وأشار إلى ضرورة تسخير الإمكانات وجميع الإجراءات لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين على أكمل وجه، وهذا من شأنه تعزيز الصور الحضاريّة للأردن؛ وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات وذلك لضمان تقديم التسهيلات اللازمة كافة للمسافرين المغادرين والقادمين وحركة الشحن عبر المركز الحدودي وفق أفضل الممارسات إلى حين إنجاز أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مشروع مركز الدرة الحدودي.يشار إلى أن مشروع الدرة سينفذ على مدى عامين ونصف بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون دينار، حيث سيتم تلقيّ قرابة 4 ملايين مسافر سنوياً عند بدء تشغيله.