إطلاق حملة أهل الخير السنوية بالعقبة وتوزيع 500 قسيمة شرائية

الوكيل الإخباري - أطلق ميناء حاويات العقبة، الحملة الـ 14 من مبادرة "أهل الخير" في شهر رمضان المبارك، التزاما بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات المستدامة.

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وتضمنت الحملة توزيع 500 قسيمة، تبلغ قيمة كل واحدة 40 دينارا ، يمكن استبدالها بالمواد الغذائية الأساسية والضروريات من المتاجر المعنية في محافظة العقبة، إضافة إلى توزيع 150 حزمة غذائية بالتعاون مع منظمة يد العون للإغاثة والتنمية للمستفيدين في المناطق المحلية.



وقال الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف، في بيان اليوم الثلاثاء، " فخورون بمواصلة حملاتنا في مساعدة الآخرين خلال شهر رمضان من خلال مبادرتنا "أهل الخير" حيث أننا في الميناء، يمتد التزامنا في قيمنا الأساسية للمشاركة المجتمعية والتمكين من خلال تعزيز العلاقات التشاركية والتواصل الفعّال، سنواصل التغيير الإيجابي وتعزيز الازدهار داخل مجتمع العقبة."