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الإثنين، 01-04-2024 08:04 ص

باخرة تحمل 55 ألف رأس من الأغنام تحط في العقبة اليوم

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الوكيل الاخباري - تحط في ميناء العقبة الاثنين، باخرة تحمل على متنها قرابة 55 ألف رأس من الأغنام المستوردة من أستراليا، وذلك لرفد الأسواق خلال موسم الأعياد بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي من اللحوم الحمراء.

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وقال الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، إن الوزارة تسهل تدفق اللحوم والبضائع التي تمر عبر ميناء العقبة خاصة الحيوانات الحية لتوفير منتجات زراعية بالجودة والكميات والسعر المناسب.


وأشار المجالي إلى توفر لحوم الضأن والماعز لشهر رمضان الفضيل والأعياد بكمية 6100 طن من اللحوم الطازجة والمجمدة، وهي كمية تغطي حاجة السوق لأكثر من 40 يوما، بالإضافة إلى 6200 طن من لحم العجل الذي يغطي حاجة السوق المحلي لأكثر من شهرين.


وأكد المجالي، استمرار استقرار أسعار اللحوم منذ بداية شهر رمضان المبارك.


 




 

 


 

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