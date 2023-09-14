العقبة الخاصة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

بحث رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مع سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، والوفد المرافق، خطط سلطة العقبة التي تستهدف مرحلة النمو الأخضر والصناعات الخضراء.وثمن الفايز الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ إنشاء المنطقة الخاصة، والدعم المقدم للسلطة.وأطلع الفايز، السفير على آخر المشاريع الجاري تنفيذها، وأهمها مجمع العقبة للعلوم البحرية، ومشروع المحمية البحرية، لتكون العقبة مقصداً للباحثين في مجالات العلوم بشكل عام والعلوم البحرية بشكل خاص.وقدم الفايز نبذة عن توجهات السلطة، بتطبيق خطة تفاعلية لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتقنين البصمة الكربونية للصناعات الموجودة في المنطقة.