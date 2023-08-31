الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يعزي بوفاة الشاب الفناطسة في معان

أسبابه متعددة- دليلك للتخلص من ألم أسفل القدم

صدور إرادات ملكية سامية

قرار بشأن عدد مقاعد الطب بالجامعات الأسبوع المقبل

وفاة طالب توجيهي في إربد والتربية تنعاه

خسارة صقور الأردن من مصر في كأس العالم

أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 6 علامات تظهر على الوجه

وزير الأوقاف: "تنمية أموال الأوقاف" توفر فرص عمل للتخفيف من البطالة

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

رفع أسعار البنزين والديزل في تسعيرة أيلول

الخميس، 31-08-2023 04:33 م

"جيدكو" تختتم برنامج بناء الملكية الفكرية والنمو الذكي

1693484768187


الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، إن المؤسسة أنهت اليوم الخميس مشروع "بناء الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام في منطقة البحر المتوسط " والذي قادت المؤسسة تنفيذه بمشاركة مؤسسات من ايطاليا واليونان وتونس وبدعم من الاتحاد الاوروبي على مدى ثلاث سنوات الماضية.

وأكد الكايد خلال رعايته حفل اختتام المشروع مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته ترتكز على تلبية حاجات الأردن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير المنتج الأردني والدفع باتجاه زيادة حجم الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الأوروبي.

وبين الكايد ان المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الأردنية الرسمية التي بدأت بالتطبيق العملي لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال خطة استراتيجية اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة تستهدف التركيز على محركات التنفيذ والنهوض بالقطاعات المستهدفة وبما يواكب متطلبات المستقبل والموارد لتسريع النّموّ الاقتصاديّ الأردنيّ، إضافة الى اطلاق برنامج تحديث الصناعة ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.

اضافة اعلان


وبين الكايد ان المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الأردنية الرسمية التي بدأت بالتطبيق العملي لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال خطة استراتيجية اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة تستهدف التركيز على محركات التنفيذ والنهوض بالقطاعات المستهدفة وبما يواكب متطلبات المستقبل والموارد لتسريع النّموّ الاقتصاديّ الأردنيّ، إضافة الى اطلاق برنامج تحديث الصناعة ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.

وقال منسق برنامج التعاون عبر الحدود الدكتور عصمت كرادشة إن برنامج التعاون عبر الحدود هو أحد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع مشتركة مع 13 دولة مشاركة بالبرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يمول حاليا 80 مشروعا، منها 56 مشروعا بالأردن بقيمة 23.5 مليون يورو تغطي عدة مجالات في البيئة ومكافحة التغير المناخي وغيرها، كما نوه إلى وجود مكتب للبرنامج في الأردن.


وأضاف الكرادشة، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق الشهر المقبل برنامج "التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط"، بقيمة 234 مليون يورو، لتمويل مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرا الى أن البرنامج سيوفر فرصا مناسبة وتمويلا كافيا لمشاريع مناسبة.

من جانبه أشاد رئيس قسم التعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن، باتريك لامبرشتس، بمشروع دعم الملكية الفكرية باعتباره أحد المشاريع المبتكرة والطموحة التي نفذتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.


وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل البرامج التي تدعم التعاون عبر الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل واضح على البرامج التي تدعم التحول الأخضر والرقمنة في الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202114175929367599825

صدور إرادات ملكية سامية

647ed55d45b63

قرار بشأن عدد مقاعد الطب بالجامعات الأسبوع المقبل

820237222158492717585

وفاة طالب توجيهي في إربد والتربية تنعاه

64f09d2954109

وزير الأوقاف: "تنمية أموال الأوقاف" توفر فرص عمل للتخفيف من البطالة

8202318185122455625838

تحذير هام من البنك العربي لجميع عملائه

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.30.14 AM

المعايطة: كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به

64cb41b6d159d

توقيع اتفاقية مشروع المباني الخضراء في الأردن بتمويل قيمته 575 ألف دولار

64ca5fe9a2432

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

1690904686142

الأميرة بسمة بنت علي ترعى انطلاق مهرجان حصاد السمح في المدورة

1690910031560

منتدى الاستراتيجيات: منصة استثمر في الأردن بداية جيدة للتواصل مع المستثمرين

1690901735786

الأمير الحسن يجتمع برئيس جمهورية قبرص