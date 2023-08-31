"جيدكو" تختتم برنامج بناء الملكية الفكرية والنمو الذكي

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، إن المؤسسة أنهت اليوم الخميس مشروع "بناء الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام في منطقة البحر المتوسط " والذي قادت المؤسسة تنفيذه بمشاركة مؤسسات من ايطاليا واليونان وتونس وبدعم من الاتحاد الاوروبي على مدى ثلاث سنوات الماضية.



وأكد الكايد خلال رعايته حفل اختتام المشروع مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته ترتكز على تلبية حاجات الأردن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير المنتج الأردني والدفع باتجاه زيادة حجم الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الأوروبي.



وبين الكايد ان المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الأردنية الرسمية التي بدأت بالتطبيق العملي لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال خطة استراتيجية اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة تستهدف التركيز على محركات التنفيذ والنهوض بالقطاعات المستهدفة وبما يواكب متطلبات المستقبل والموارد لتسريع النّموّ الاقتصاديّ الأردنيّ، إضافة الى اطلاق برنامج تحديث الصناعة ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.

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وبين الكايد ان المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الأردنية الرسمية التي بدأت بالتطبيق العملي لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال خطة استراتيجية اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة تستهدف التركيز على محركات التنفيذ والنهوض بالقطاعات المستهدفة وبما يواكب متطلبات المستقبل والموارد لتسريع النّموّ الاقتصاديّ الأردنيّ، إضافة الى اطلاق برنامج تحديث الصناعة ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.



وقال منسق برنامج التعاون عبر الحدود الدكتور عصمت كرادشة إن برنامج التعاون عبر الحدود هو أحد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع مشتركة مع 13 دولة مشاركة بالبرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يمول حاليا 80 مشروعا، منها 56 مشروعا بالأردن بقيمة 23.5 مليون يورو تغطي عدة مجالات في البيئة ومكافحة التغير المناخي وغيرها، كما نوه إلى وجود مكتب للبرنامج في الأردن.



وأضاف الكرادشة، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق الشهر المقبل برنامج "التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط"، بقيمة 234 مليون يورو، لتمويل مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرا الى أن البرنامج سيوفر فرصا مناسبة وتمويلا كافيا لمشاريع مناسبة.



من جانبه أشاد رئيس قسم التعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن، باتريك لامبرشتس، بمشروع دعم الملكية الفكرية باعتباره أحد المشاريع المبتكرة والطموحة التي نفذتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.



وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل البرامج التي تدعم التعاون عبر الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل واضح على البرامج التي تدعم التحول الأخضر والرقمنة في الأردن.