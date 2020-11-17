العقبة الخاصة تستأنف خدماتها الإلكترونية بعد تعطل يومين

الوكيل الإخباري- استأنفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الثلاثاء، تقديم خدماتها الالكترونية للشركات والمؤسسات والمواطنين وخدمات الدفع الالكتروني، بعد توقفها يومين نتيجة عطل في خط الاتصال (الفايبر) التابع لشبكة الحكومة الالكترونية الآمنة لمنطقة الجنوب، والعائدة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وقال مدير مديرية أنظمة المعلومات في السلطة جبرا دحدل في تصريح صحفي، إن السلطة استأنفت خدماتها الالكترونية على أكمل وجه، بعد إصلاح العطل، مشيرا إلى أن كافة الخدمات الالكترونية التي تقدم في السلطة والدوائر الحكومية تعتمد على الربط الالكتروني بينها عبر شبكة الحكومة الإلكترونية الآمنة.



وأضاف أن هذا العطل ادى الى توقف الربط الالكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالاضافة لنظام الدفع الالكتروني (اي فواتيركم)، ما ادى الى عدم امكانية تقديم الخدمات الالكترونية في السلطة خلال اليومين السابقين.





