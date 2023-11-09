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الخميس، 09-11-2023 10:46 م

شركة مياه العقبة تطلق التطبيق التجريبي لخدمات المياه الذكي

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة مياه العقبة المرحلة التجريبية الأولى لتطبيق إلكتروني لأجهزة الهاتف الذكية (نظامي Android و IOS وعلى مختلف أنواع الأجهزة الذكية) لكافة خدمات المياه والمشتركين في شركة مياه العقبة.

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وحسب بيان عن الوزارة اليوم الخميس إن هذه المرحلة تأتي ضمن جهود قطاع المياه في تطوير وتبسيط الخدمات والتخفيف على المواطنين بما يتوافق مع التوجهات الحكومية الرامية إلى التحول الرقمي في كافة المؤسسات ليتم لاحقا ربطه مع تطبيق سند الحكومي.


وأضاف يهدف التطبيق الجديد الى رفع مستوى الأداء وتحسين عمليات التشغيل والصيانة ورفع سوية خدمات المشتركين وفق أحدث التقنيات المائية العالمية وتحقيق سرعة الاستجابة وبالتالي تحسن مستوى الخدمة وتقليل الوقت والجهد، حيث سيمكن التطبيق الجديد المواطنين من تلقي الخدمة عن بعد من خلال الأجهزة الذكية سيعمل باللغتين العربية والانجليزية وتقديم خدمات الجمهور ومراكز الخدمات واحتساب الفواتير والاستعلام عن قراءة العداد وتقديم طلبات الاشتراك الجديدة لخدمات المياه والصرف الصحي إضافة الى الأعطال والشكاوي.


وأشار أنه تم تطوير هذا التطبيق بمنحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ضمن جهودها في دعم قطاع المياه الرامية الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023- 2040) تماشياً مع متطلبات التحديث الاقتصادي في التحول الرقمي ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع المائي وعلى وجه الخصوص خفض نسبة الفاقد المائي بما لا يقل عن 2بالمئة سنوياً للوصول الى نسبة 25 بالمئة بحلول عام 2040.


 




 

 


 

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