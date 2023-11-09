وقفة صامتة بالعقبة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري - نفذ مجلس محافظة العقبة مساء اليوم الخميس وقفة صامتة أمام مسجد أبو داوود وسط مدينة العقبة ، تضامنا مع قطاع غزة والضفة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

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ورفع المشاركون بالوقفة الشعارات بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية، التي تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.



وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو إن هذه الوقفة الصامتة تعبر عن تضامنهم واستنكارهم لما يتعرض له أبناء غزة، مؤكدا ان مجلس محافظة العقبة وكافة الفعاليات الشعبية تتضامن مع أبناء قطاع غزة والذين يبادون بماكنة الحرب الإسرائيلية، مشيرا الى ان الحرب على غزة ليست جديدة، بل هي إرهاب دولة تستهدف شعب أعزل في غزة والقدس والضفة الغربية.



وأشاد بالموقف الأردني قيادة وحكومة وشعبا مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الديمقراطية الزائفة، التي تتحلى بها "إسرائيل"، مؤكدًا وقوف الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق أمنياته في إقامة دولته المستقلة على أرضه.