العقبة الخاصة تنهي أتمتة 157 خدمة إلكترونية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن السلطة أنهت أتمتة 157 خدمة إلكترونية من خلال كوادر مديرية أنظمة المعلومات، وبوفر مالي بمقدار 150 ألف دينار.

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وبين الفايز في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن السلطة ستطلق قريبا 4 خدمات إلكترونية جديدة لتطبيقات النقل الذكي، وسيتم تحميلها عبر تطبيق سند الحكومي، مشيرا إلى أنه بإمكان جميع الأفراد والشركات والمؤسسات استخدام الدفع الإلكتروني.

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