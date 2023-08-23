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"العقبة الرقمية" تطلق منصة جديدة لتعزيز حلول الأمن السيبراني

الأربعاء، 23-08-2023 06:04 م

"العقبة الرقمية" تطلق منصة جديدة لتعزيز حلول الأمن السيبراني

العقبة


الوكيل الاخباري - وقعت مجموعة مدينة العقبة الرقمية، وشركة أوكتوبيان سكيورتي، مذكرة تفاهم لإطلاق منصة خاصة لتعزيز الأمن الرقمي، مع تزايد الطلب والاعتماد على وسائل الاتصال الرقمي.

وتعد المنصة الجديدة إضافة مهمة لمنصات مدينة العقبة الرقمية التي تضم أكبر مركز بيانات في الأردن بقدرة 6 ميغا واط، وأحد أكبر مراكز البيانات المحايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى وتقدم خدمات الرقمية متكاملة، منها محطة محايدة لإنزال الكوابل البحرية، ومنصات متعددة لخدمات السحابة الرقمية، ونقطة محايدة لتبادل الإنترنت، وشبكات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر)، وخدمات الاتصالات الدولية، وخدمات الأقمار الصناعية وغيرها.

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