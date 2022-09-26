العلمية الملكية: تشبيك المجتمع المحلي بورشات حول التغير المناخي

الوكيل الإخباري- نظمت الجمعية العلمية الملكية، سلسلة من ورشات العمل، ركزت على إشراك المجتمع المحلي في قضايا التغير المناخي بالتعاون مع مكتب الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وقالت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، إن المشروع الذي جاء بعنوان "إشراك المجتمع المحلي في قضايا التغير المناخي" يهدف الى تنظيم عدد من ورشات العمل التوعوية في جميع أنحاء المملكة، تخللتها جلسات نقاشية للخروج بتوصيات ومقترحات تتعلق بتعزيز عمل وإدماج الجهات المختلفة بالعمل المناخي على المستوى الوطني.



وأضافت، انه سيتم تشبيك مخرجات هذه الورشات مع وزارة البيئة بصفتها جهة الاتصال مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لدراسة إمكانية تبنيها وإدماجها ضمن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للحكومة وعرضها ضمن مؤتمر الاطراف 27 المنوي عقده في مصر.



وشارك في الورشات التي امتدت على مدى شهرين وعقدت في عمان وعجلون والعقبة ودير علا ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة من أصحاب الاختصاص في قطاعات السياحة والتنوع الحيوي، والغابات، والمياه والزراعة، والنفايات، والجامعات ، والصناعة والقطاع الخاص ، والنقابات العمالية والشباب.