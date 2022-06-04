العمل تواصل جولاتها على المحافظات لعرض مزايا برنامج التشغيل

الوكيل الإخباري - واصلت فرق مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل، السبت، جولاتها للاجتماع مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات في محافظات المملكة لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني.

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وقال مدير مديرية التفتيش المركزي في الوزارة عون النهار، إن "هذه الجولات تأتي بتوجيهات من وزير العمل نايف استيتية للوصول إلى كل ألوية ومحافظات المملكة لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني".



وأشار إلى أنه تم عقد عددا من الاجتماعات على النحو التالي: اجتماع مع نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة، اجتماع في غرف التجارة وعدد من الجمعيات والشركات في محافظة مأدبا، اجتماع في غرفة تجارة جرش بحضور المحافظ محمد أبو رمان ورئيس مجلس المحافظة، اجتماع في غرفة تجارة المفرق وعدد من الجمعيات ومحطات المعرفة في المحافظة.



وأكد النهار أن الهدف من البرنامج تشغيل الشباب من الفئة العمرية 18- 40 سنة، من خلال ربط الباحثين عن فرص العمل بالفرص الموجودة في القطاع الخاص والوصول إلى كافة القطاعات الاقتصادية في كافة المحافظات، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج في مساعدة الشركات في القطاع الخاص على تحمل جزء من أجور العاملين الجدد لمدة 6 أشهر بالعقد الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل لمدة 12 شهرا.

